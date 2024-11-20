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Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления детей в уральской школе

В одной из школ Нижнего Тагила отравились девять учеников.

Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отравления детей в школе Нижнего Тагила.

Напомним, в Роспотребнадзоре ранее сообщили о выявленных случаях острой кишечной инфекции в школе № 87. Всего, по данным ведомства, отравились девять учащихся.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — сообщили в пресс-службе свердловского СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ситуации, причины и условия, ей способствовавшие. Также специалистам предстоит установить степень тяжести вреда здоровью, причиненного подростков.