«Спешка стоила жизни моего ребенка»: водитель сбил братьев-школьников на «зебре» и навсегда изменил жизнь семьи из Тулуна

— В суде виновник ДТП сказал, что просто торопился, что не хотел, чтобы так получилось. Его спешка стоила жизни моего ребенка. Каждый раз во время заседаний суда мне заново приходилось слушать, как погиб мой сын, а затем смотреть, как виновный в этом человек спокойно возвращается домой. Пережить такое я никогда не пожелаю ни одной матери.