«Спешка стоила жизни моего ребенка»: водитель сбил братьев-школьников на «зебре» и навсегда изменил жизнь семьи из Тулуна

Эта трагедия произошла в городе Тулун Иркутской области. Днем 2 апреля двое братьев 7 и 11 лет переходили дорогу по пешеходному переходу по улице Центральной. Пропуская школьников, перед «зеброй» остановилась иномарка. Те в благодарность помахали женщине-водителю и ускорили шаг. Миг, и случилось страшное. Как только ребята показались из-за машины, их на скорости сбила белая Toyota Caldina. За рулем был 30-летний мужчина. Как позже показала экспертиза — трезвый.
Первым шел младший брат… Полученные им от сильнейшего удара травмы, оказались несовместимы с жизнью. Медики скорой помощи констатировали смерть. Мальчика постарше экстренно госпитализировали. На следующий день его бортом санавиации доставили в Иркутск, где провели несколько операций. Из-за перелома обеих ног юный пациент на месяц оказался прикован к постели.
«БЫЛОГО ЗДОРОВЬЯ НЕ ВЕРНУТЬ».
— Сын заново учился ходить. Сначала перемещался на коляске, затем на костылях. На линейку 1 сентября пришел с тростью, — делится с корреспондентом КП-Иркутск Евгения. — Полноценно к учебе смог вернуться только со второй четверти. Ходит самостоятельно, хотя движения во многом скованные. Былого здоровья нам уже никогда не вернуть. А впереди предстоит еще одна операция. Врачи будут удалят спицы. Еще неизвестно, как сын будет ходить после этого.
Вспоминая о пережитом горе, сибирячка едва сдерживает слезы. О случившемся ей сообщили в разгар рабочего дня. Женщина до последнего надеялась, что это ошибка, и мальчики целы.
СКРЫЛСЯ С МЕСТА АВАРИИ.
— В суде виновник ДТП сказал, что просто торопился, что не хотел, чтобы так получилось. Его спешка стоила жизни моего ребенка. Каждый раз во время заседаний суда мне заново приходилось слушать, как погиб мой сын, а затем смотреть, как виновный в этом человек спокойно возвращается домой. Пережить такое я никогда не пожелаю ни одной матери.
В день смертельной аварии 30-летний водитель «Тойоты» скрылся с места происшествия до приезда экипажа ГИБДД. Спустя время его задержали. Полицейским лихач заявил, что обгонял машину и не заметил детей. В это время рядом с той самой «зеброй» начали появляться цветы, игрушки и лампадки. Их приносили жители Тулуна, узнавшие о трагедии из соцсетей.
— У пешеходного перехода установили более заметные предупреждающие дорожные знаки, однако ни лежачего полицейского, ни светофора там так и не появилось, — рассказывает Евгения.
В ноябре суд вынес приговор водителю белой Toyota Caldina. Ему назначили реальный срок.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Тулунский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. — Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование осуществлялось следственным комитетом при взаимодействии с полицией. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением водительских прав на срок 2 года 6 месяцев. Также суд удовлетворил исковое заявление Тулунской межрайонной прокуратуры о взыскании с осужденного в пользу матери компенсации морального вреда на общую сумму 4 млн рублей.