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Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Башкирии снизилась

В Башкирии озвучена стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Башкирии. Как рассказали республиканские статистики, в октябре набор был оценен в 21 057 рублей, что ниже на 0,7% показателей предыдущего месяца.

В целом по Приволжскому федеральному округу стоимость такого набора составила 20 787 рублей. Самый дорогой из них отмечен в Пермском крае: 22 821 рубль.

Напомним, в фиксированный набор входят 30 видов продовольствия, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Показатели используются для оценки благосостояния российских регионов.

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