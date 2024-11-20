Ртутные градусники, выброшенные на свалку в Омске, оказались разбитыми

Стали известны новые подробности о несанкционированной свалке опасных химических отходов. Напомним, вываленные на земельный участок под Николаевкой в Советском округе ртутные градусники обнаружили местные жители. Тревожный пост об этом появился вчера в местных пабликах. На сообщение отреагировали в минприроды — там пообещали провести обследование территории и сообщить о результатах после 26 ноября.