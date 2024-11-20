Ртутные градусники, выброшенные на свалку в Омске, оказались разбитыми

Стали известны новые подробности о несанкционированной свалке опасных химических отходов. Напомним, вываленные на земельный участок под Николаевкой в Советском округе ртутные градусники обнаружили местные жители. Тревожный пост об этом появился вчера в местных пабликах. На сообщение отреагировали в минприроды — там пообещали провести обследование территории и сообщить о результатах после 26 ноября.
В СУ СКР по Омской области по факту сообщений в СМИ проверку провели оперативно.
«По предварительным данным, неустановленные лица нарушили правила обращения с опасными химическими отходами, разместив мешки с ртутьсодержащими термометрами, в том числе поврежденными, на участке местности в районе поселка Николаевка. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства, а действиям ответственных лиц дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Итогом, вероятнее всего, станет уголовное дело. Но вот территории теперь необходима демеркуризация — ртуть относится к веществу первого класса опасности, она проникает в почву, воздух и воду.