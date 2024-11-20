Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после травмирования школьниц во время квеста

В Уфе двух девочек били электрошокером и таскали за волосы во время квеста.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе девочки-подростки пострадали во время хоррор-квеста. По словам школьниц, аниматор бил их шоком и таскал за волосы.

По факту случившегося начата прокурорская проверка. По данным ведомства, одна из пострадавших после квеста обратилась к врачам за помощью.

Надзорный орган намерен дать правовую оценку действиям аниматора и организаторам развлечения. При необходимости прокуратура применит меры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.