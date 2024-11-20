Прокуратура начала проверку после травмирования школьниц во время квеста

В Уфе девочки-подростки пострадали во время хоррор-квеста. По словам школьниц, аниматор бил их шоком и таскал за волосы.
По факту случившегося начата прокурорская проверка. По данным ведомства, одна из пострадавших после квеста обратилась к врачам за помощью.
Надзорный орган намерен дать правовую оценку действиям аниматора и организаторам развлечения. При необходимости прокуратура применит меры.
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