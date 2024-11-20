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58-летний пешеход погиб под колесами Haval на Серовском тракте

Вечером 19 ноября на 20 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Верхнепышминский район) в ДТП погиб 58-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хавал Ф7», ехавший из Екатеринбурга, не заметил пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Погибший шел по проезжей части в условиях недостаточной видимости. На его одежде не было световозвращающих элементов.

«Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах и обеспечивать свою видимость для автомобилистов световозвращателями», — отметили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что 18 ноября на 78-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Алапаевский район) автомобиль Ora насмерть сбил 78-летнюю женщину.

По предварительным данным, 78-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Световозвращающих элементов на ее одежде не было.