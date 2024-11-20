58-летний пешеход погиб под колесами Haval на Серовском тракте

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Хавал Ф7», ехавший из Екатеринбурга, не заметил пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Погибший шел по проезжей части в условиях недостаточной видимости. На его одежде не было световозвращающих элементов.
«Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах и обеспечивать свою видимость для автомобилистов световозвращателями», — отметили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что 18 ноября на 78-м километре трассы Нижняя Салда — Алапаевск (Алапаевский район) автомобиль Ora насмерть сбил 78-летнюю женщину.
По предварительным данным, 78-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Световозвращающих элементов на ее одежде не было.