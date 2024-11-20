Мужчину осудили за мошенничество с якобы утраченной квартирой в Тулуне

В Иркутске вынесли приговор 48-летнему мужчине, который признан виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР по Иркутской области.
В 2019—2020 году подсудимый вместе с соучастниками, среди которых был работник администрации Тулуна, помог найти жителя Ангарска. В дальнейшем он притворился, что потерял жилье из-за наводнения, которое произошло в Тулуне в июне 2019.
После они предоставили фиктивные документы и оформили на подставного человека права на квартиру в доме, который ранее признали аварийным. «Пострадавший» получил выплату в размере 1,5 миллионов рублей, участники сговора разделили деньги между собой.
— Осужденный признал свою вину. Согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование осуществлялось следственным комитетом, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, помимо этого мужчина выплатит штраф на 400 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что одного из соучастников преступления также приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и назначили штраф в размере 900 тысяч.