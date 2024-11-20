Доверчивые красноярские мужчины перевели 500 тыс «подруге» из Новосибирска

Девушка не раз жаловалась на неприятные ситуации: то надо оплатить работу мастера, то не может купить себе лекарства, то нужен билет домой. Просила финансовую помощь. Парень уверяет, что не отказывал и переводил деньги — в итоге вышло более 250 тысяч. А потом подруга по переписке куда-то пропала.