Доверчивые красноярские мужчины перевели 500 тыс «подруге» из Новосибирска

Правоохранители задержали предприимчивую жительницу Новосибирска — 34-летнюю девушку подозревают в серии хищений у доверчивых мужчин Красноярска. Потерпевшие перевели ей более 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В январе 2024 года в полицию обратился 24-летний парень, который рассказал: познакомился в сети с девушкой, завязались отношения на расстоянии. «Подруга» объяснила, что уехала в командировку, скоро вернётся в Красноярск.
Девушка не раз жаловалась на неприятные ситуации: то надо оплатить работу мастера, то не может купить себе лекарства, то нужен билет домой. Просила финансовую помощь. Парень уверяет, что не отказывал и переводил деньги — в итоге вышло более 250 тысяч. А потом подруга по переписке куда-то пропала.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. После проверки задержали жительницу Новосибирска, в её квартире нашли десятки симок, банковских карт, роутеры и смартфоны.
Установлено, что девушка развела по подобной схеме и других мужчин, они передали ей более 500 тысяч рублей.
«Просила у мужчин в Интернете в социальной сети деньги, после чего не возвращала. В содеянном раскаиваюсь и обязуюсь, что я верну денежные средства», — сказала обвиняемая на видео для пресс-службы красноярской полиции.
В ближайшее время начнётся суд, жительнице Новосибирска грозит до 6 лет лишения свободы.