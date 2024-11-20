На Балтийской в Новосибирске столкнулись 3 автомобиля

Некоторые автомобилисты в комментариях предполагают, что один из участников движения хотел развернуться в неположенном месте, «потому что нет со Строительной поворота налево». «Едешь там 60−80, обязательно пристроится сзади и будет вилять, чтобы ты ускорился или пропустил Его Величество. Там все несутся как угорелые, поэтому “место проклятое”», — пишет пользователь.