На Балтийской в Новосибирске столкнулись 3 автомобиля

Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black. На улице Балтийской столкнулись Honda Avancier, Toyota Corolla и Kia Sportage.
Некоторые автомобилисты в комментариях предполагают, что один из участников движения хотел развернуться в неположенном месте, «потому что нет со Строительной поворота налево». «Едешь там 60−80, обязательно пристроится сзади и будет вилять, чтобы ты ускорился или пропустил Его Величество. Там все несутся как угорелые, поэтому “место проклятое”», — пишет пользователь.
Точная причина аварии пока неизвестна, о пострадавших информации не поступало. Днём 19 ноября ДТП на улице Петухова, 74, унесло жизнь двухлетнего ребёнка. О деталях происшествия рассказали в материале МК в Новосибирске.