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Ангарчанина осудили за мошенничество при получении выплат на жильё

В Иркутске осудили 48-летнего ангарчанина, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат за жильё, якобы утраченное при наводнении 2019 года в Тулуне.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Обвиняемый в 2019—2020 годах, находясь в составе организованной преступной группы с должностным лицом администрации Тулуна, нашёл другого ангарчанина, который якобы утратил жильё после наводнения в Тулуне.

Соучастники собрали пакет фиктивных документов и оформили на имя поставного лица квартиру в аварийном доме в Тулуне. Мужчина получил выплату в сумме 1,5 миллиона рублей, которую участники группы поделили между собой.

Осуждённый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему лишение свободы условно на срок три года с испытательным сроком также в три года и оштрафовал на 400 тысяч рублей.