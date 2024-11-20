Ангарчанина осудили за мошенничество при получении выплат на жильё

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Обвиняемый в 2019—2020 годах, находясь в составе организованной преступной группы с должностным лицом администрации Тулуна, нашёл другого ангарчанина, который якобы утратил жильё после наводнения в Тулуне.
Соучастники собрали пакет фиктивных документов и оформили на имя поставного лица квартиру в аварийном доме в Тулуне. Мужчина получил выплату в сумме 1,5 миллиона рублей, которую участники группы поделили между собой.
Осуждённый признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему лишение свободы условно на срок три года с испытательным сроком также в три года и оштрафовал на 400 тысяч рублей.