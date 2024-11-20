Сотрудник столовой стал источником отравлений школьников в Нижнем Тагиле

Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты выяснили, что сотрудник столовой был носителем норовируса 2 типа. Питание в школе организовывает ИП Седышева В. И..
В больницу обратились 9 учеников школы. У них был выявлен норовирус 2 типа. Одного из детей госпитализировали, остальным помощь оказана амбулаторно.
Школа ранее была переведена на дистанционный режим работы. С 18 ноября возобновлен очный режим работы.
«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура начала проверку в связи с обращением за медицинской помощью 12 учеников школы № 87 Нижнего Тагила.
По предварительной информации, дети обратились за медпомощью из-за ухудшения состояния здоровья. У них рвота и недомогание.