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Сотрудник столовой стал источником отравлений школьников в Нижнем Тагиле

Источником инфекции, из-за которой 9 учеников школы № 87 Нижнего Тагила обратились к медикам с симптомами острой кишечной инфекции, стал сотрудник пищеблока.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты выяснили, что сотрудник столовой был носителем норовируса 2 типа. Питание в школе организовывает ИП Седышева В. И..

В больницу обратились 9 учеников школы. У них был выявлен норовирус 2 типа. Одного из детей госпитализировали, остальным помощь оказана амбулаторно.

Школа ранее была переведена на дистанционный режим работы. С 18 ноября возобновлен очный режим работы.

«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура начала проверку в связи с обращением за медицинской помощью 12 учеников школы № 87 Нижнего Тагила.

По предварительной информации, дети обратились за медпомощью из-за ухудшения состояния здоровья. У них рвота и недомогание.