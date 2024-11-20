В Тольятти сын во время ссоры ударил мать ножом

В квартире прибывшие сотрудники полиции обнаружили 62-летнюю женщину с серьезными травмами. Ее сразу же доставили в больницу. Подозреваемого 35-летнего мужчину задержали на лестничной площадке. Он признался, что поссорился с матерью на бытовой почве. Тольяттинец не смог справиться с эмоциями и ударил ее ножом.