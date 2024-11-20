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В Тольятти сын во время ссоры ударил мать ножом

Тольяттинские полицейские задержали 35-летнего мужчину, который напал на мать.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти на улице Юбилейной произошел конфликт между сыном и матерью в одной из квартир, который закончился госпитализацией женщины и задержанием подозреваемого. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В квартире прибывшие сотрудники полиции обнаружили 62-летнюю женщину с серьезными травмами. Ее сразу же доставили в больницу. Подозреваемого 35-летнего мужчину задержали на лестничной площадке. Он признался, что поссорился с матерью на бытовой почве. Тольяттинец не смог справиться с эмоциями и ударил ее ножом.

На месте происшествия полицейские нашли предполагаемое орудие преступления — кухонный нож, а также вещи со следами крови. В отношении мужчины возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего.