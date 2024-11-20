Глава СК поручил возбудить дело после видео с раздетой школьницей с Урала

Глава Следственного комитета России заинтересовался скандалом в екатеринбургской школе. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видео раздетой школьницей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. возбудить уголовное дело и представить доклад, — рассказали в СКР.
Напомним, что инцидент произошел в гимназии № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева». В Екатеринбурге две пятиклассницы заставили одноклассницу раздеться и сняли ее на видео. Его отправили всем знакомым девочки. После инцидента началась травля. Известно, что школьницы угрожали ровеснице, перед тем как снять видео.
По данному факту Следственным комитетом Свердловской области были инициирована проверка по статье 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни.