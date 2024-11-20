Глава СК поручил возбудить дело после видео с раздетой школьницей с Урала

Напомним, что инцидент произошел в гимназии № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева». В Екатеринбурге две пятиклассницы заставили одноклассницу раздеться и сняли ее на видео. Его отправили всем знакомым девочки. После инцидента началась травля. Известно, что школьницы угрожали ровеснице, перед тем как снять видео.