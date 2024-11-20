В Краснодаре студент потерял сознание прямо на паре и погиб

Известно, что 17-летний парень, обучающийся в Краснодарском кооперативном институте Российского университета кооперации, потерял сознание в одной из аудиторий учреждения и скончался. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, но жизнь подростка не удалось спасти.



Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели студента в учебном заведении. Предварительная причина смерти пока не известна. Для ее установления была назначена судебно-медицинская экспертиза.



Прокуратура края поставила на контроль ход и результаты проведения надзорных мероприятий.