Уфимский врач объяснил, признаком каких болезней может быть потливость

Стало известно, на что может указывать излишняя потливость. По словам заведующей отделением медицины поликлиники № 50 в Уфе Айгули Арслановой, гипергидроз свидетельствует о том, что с организмом не все в порядке и процессы нарушены.
Так, гипергидроз может вызывать нарушение щитовидной железы. Повышенное выделение пота, особенно в ночное время, может сопровождать и сахарный диабет. К сильному потоотделению приводят и патологии сердца и сосудов. Такие заболевания как ВИЧ и туберкулез заставляют потеть человека ночью.
В беседе с UfaTime.ru медик посоветовала не откладывать поход к врачу, если у человека появился гипергидроз, особенно во время сна.
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