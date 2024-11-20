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Уфимский врач объяснил, признаком каких болезней может быть потливость

Потливость может указывать на скрытые заболевания, говорит уфимский врач.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, на что может указывать излишняя потливость. По словам заведующей отделением медицины поликлиники № 50 в Уфе Айгули Арслановой, гипергидроз свидетельствует о том, что с организмом не все в порядке и процессы нарушены.

Так, гипергидроз может вызывать нарушение щитовидной железы. Повышенное выделение пота, особенно в ночное время, может сопровождать и сахарный диабет. К сильному потоотделению приводят и патологии сердца и сосудов. Такие заболевания как ВИЧ и туберкулез заставляют потеть человека ночью.

В беседе с UfaTime.ru медик посоветовала не откладывать поход к врачу, если у человека появился гипергидроз, особенно во время сна.

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