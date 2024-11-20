Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я отвлекся на звуковое сообщение навигатора»: жителя Красноярского края будут судить за смертельную аварию с автоцистерной

Жителя Красноярского края будут судить за смертельную аварию с автоцистерной.

Источник: ГУ МВД

В Минусинске на скамье подсудимых оказался 46-летний водитель из Курагинского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности в результате ДТП. В прокуратуре Красноярского края напомнили, что жуткая авария произошла летом 2024 года.

Утром 12 августа водитель «Мазды» ехал по улице Комсомольская в сторону Обороны. Подъезжая к перекрестку, он отвлекся на телефон и проехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автоцистерной, которая затем врезалась в «Пежо», а после опрокинулась на «Жигули».

63-летний водитель отечественной легковушки скончался в реанимации спустя шесть дней. В день трагедии он вместе со своей супругой спешил в больницу на запланированную операцию.

— У меня с собой был навигатор, включенный на телефоне. Подъезжая к перекрестку, я отвлекся на звуковое сообщение навигатора, утратил контроль за движением и выехал на красный сигнал светофора, — пояснил водитель японского автомобиля.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.