«Я отвлекся на звуковое сообщение навигатора»: жителя Красноярского края будут судить за смертельную аварию с автоцистерной

В Минусинске на скамье подсудимых оказался 46-летний водитель из Курагинского района, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности в результате ДТП. В прокуратуре Красноярского края напомнили, что жуткая авария произошла летом 2024 года.
Утром 12 августа водитель «Мазды» ехал по улице Комсомольская в сторону Обороны. Подъезжая к перекрестку, он отвлекся на телефон и проехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автоцистерной, которая затем врезалась в «Пежо», а после опрокинулась на «Жигули».
63-летний водитель отечественной легковушки скончался в реанимации спустя шесть дней. В день трагедии он вместе со своей супругой спешил в больницу на запланированную операцию.
— У меня с собой был навигатор, включенный на телефоне. Подъезжая к перекрестку, я отвлекся на звуковое сообщение навигатора, утратил контроль за движением и выехал на красный сигнал светофора, — пояснил водитель японского автомобиля.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.