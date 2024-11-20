«Я отвлекся на звуковое сообщение навигатора»: жителя Красноярского края будут судить за смертельную аварию с автоцистерной

Утром 12 августа водитель «Мазды» ехал по улице Комсомольская в сторону Обороны. Подъезжая к перекрестку, он отвлекся на телефон и проехал на красный сигнал светофора. Это привело к столкновению с автоцистерной, которая затем врезалась в «Пежо», а после опрокинулась на «Жигули».