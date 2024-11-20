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В Красноярске 23 школьника отравились после посещения столовой

В Красноярске 23 школьника обратились в медучреждение за помощью после того, как поели в столовой образовательного учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

В связи с распространением инфекционного заболевания возбуждено дело.

По предварительным данным, пострадавшим поставили диагноз — ротавирусную инфекцию.

Госпитализированы два школьника.

Источник RT в правоохранительных органах добавил, что количество школьников, которые чувствуют себя плохо, значительно больше. Информация уточняется.

Ранее в Москве остановили работу школы, в которой зарегистрированы случаи кишечной инфекции. Уже известно, что 30 человек обратились за медпомощью.