В Красноярске 23 школьника отравились после посещения столовой

Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
В связи с распространением инфекционного заболевания возбуждено дело.
По предварительным данным, пострадавшим поставили диагноз — ротавирусную инфекцию.
Госпитализированы два школьника.
Источник RT в правоохранительных органах добавил, что количество школьников, которые чувствуют себя плохо, значительно больше. Информация уточняется.
Ранее в Москве остановили работу школы, в которой зарегистрированы случаи кишечной инфекции. Уже известно, что 30 человек обратились за медпомощью.