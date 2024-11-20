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В Красноярске 23 ученика 1−11 классов отравились в школьной столовой

Более двух десятков учеников одной из школ Красноярска почувствовали недомогание после обеда в столовой учебного заведения и обратились к врачам.

Источник: РИА "Новости"

Следователи возбудили уголовное дело в связи с ЧП в школе № 76 столицы региона. Речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, проинформировали в краевом главке СК.

По данным правоохранителей, 19 ноября в медучреждения города обратились 23 учащихся разных классов — с первого по 11-й. Дети, обедавшие накануне в школьной столовой, жалуются на признаки кишечной инфекции. Врачи полагают, что школьники заболели ротавирусом.

Госпитализированы двое, остальным назначено амбулаторное лечение.