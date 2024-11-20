Виновника ДТП с двумя погибшими осудили на Кубани

60-летний житель Кавказского района признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, и причинение трем лицам тяжкого вреда здоровью). Его осудили на 4 года 6 месяцев тюрьмы. Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на 3 года. Суд взыскал с фигуранта в пользу потерпевших ущерб 1,8 млн руб. в качестве морального вреда.