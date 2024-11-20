Виновника ДТП с двумя погибшими осудили на Кубани

В январе 2023 года мужчина, управляя грузовым самосвалом «Камаз», двигался по трассе ФАД Р—217 «Кавказ». Он превысил скорость и проехал на красный свет светофора, где столкнулся с поворачивающим на зеленый свет автобусом «ПАЗ», в котором находились пассажиры.
В аварии погибли двое пассажиров автобуса. Трое получили тяжкий вред здоровью.
60-летний житель Кавказского района признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, и причинение трем лицам тяжкого вреда здоровью). Его осудили на 4 года 6 месяцев тюрьмы. Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на 3 года. Суд взыскал с фигуранта в пользу потерпевших ущерб 1,8 млн руб. в качестве морального вреда.