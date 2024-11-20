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ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий

МОСКВА, 20 ноя РИА Новости. Российские спецслужбы задержали на границе Калининградской области гражданина Германии Николая Гайдука, планировавшего диверсии на объектах энергетики, сообщила ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Гайдук Николай Викторович задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus с государственными регистрационными знаками HHS5305 (ФРГ) изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества», — отметили в ведомстве.

Задержанный 1967 года рождения живет в Гамбурге по адресу: улица Кройцбургерштрассе, 42.

Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы ему передал гражданин Украины Александр Жоров. Он также родился в 1967 году, живет в Гамбурге и имеет ВНЖ в Германии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Контрабанда взрывчатых веществ», Гайдука арестовали.

По информации ФСБ, он также причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года.

ФСБ