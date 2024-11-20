ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий

«Гайдук Николай Викторович задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus с государственными регистрационными знаками HHS5305 (ФРГ) изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества», — отметили в ведомстве.
Задержанный 1967 года рождения живет в Гамбурге по адресу: улица Кройцбургерштрассе, 42.
Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы ему передал гражданин Украины Александр Жоров. Он также родился в 1967 году, живет в Гамбурге и имеет ВНЖ в Германии.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Контрабанда взрывчатых веществ», Гайдука арестовали.
По информации ФСБ, он также причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года.