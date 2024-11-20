В двух школах Перми классы закрыли на карантин из-за пневмонии

Классы закрыли на карантин из-за пневмонии в двух школах Перми.
Об этом perm.aif.ru сообщили в департаменте образования администрации города.
На карантине два класса. Всего заболели пять учеников.
«По состоянию на 19 ноября в лицее № 3 зафиксировали два случая пневмонии в одном классе, в школе “Дуплекс” — три случая в одном классе», — рассказали perm.aif.ru в департаменте.
В мэрии пояснили, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России (№ 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686−21 “Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней”») класс закрывают на карантин при выявлении в нём двух случаев пневмонии.
Ранее perm.aif.ru писал, что в кунгурском детском саду с потолка рухнула штукатурка, поцарапав трёхлетнюю девочку. Прокуратура организовала проверку по инциденту. Отчёт по ситуации потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.