В двух школах Перми классы закрыли на карантин из-за пневмонии

В мэрии пояснили, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России (№ 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686−21 “Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней”») класс закрывают на карантин при выявлении в нём двух случаев пневмонии.