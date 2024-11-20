Водитель выехал на встречку и едва не сбил ребёнка на пешеходном переходе. После задержания он попытался оправдаться тем, что спешил в больницу

Главным «героем» ролика стал водитель автомобиля «Ласетти», который выехал на встречную полосу и чуть не сбил несовершеннолетнего мальчика на пешеходном переходе.
Что произошло?
На видео видно, как автомобили остановились у пешеходного перехода, чтобы пропустить пешеходов. Однако водитель «Ласетти», не желая стоять в пробке, выехал на встречную полосу и продолжил движение. В этот момент по переходу бежал мальчик, который не смотрел в сторону встречного движения, полагая, что оттуда не может появиться машина.
Водитель «Ласетти» едва не сбил ребёнка, но мальчик вовремя заметил опасность и успел отскочить.
Оправдания водителя
После инцидента нарушитель дал свои объяснения:
"Я торопился в больницу из-за того, что моя жена плохо себя чувствовала. В момент движения автомобиля я допустил ошибку. На пешеходной дорожке шли дети, и я случайно слегка задел одного из них. Через окно я попытался убедиться, всё ли с ним в порядке, но из-за стресса не смог осознать ситуацию.
Я искренне прошу прощения за свой поступок у всех, особенно у общества и родителей ребёнка. Хочу обратиться ко всем водителям: пожалуйста, будьте осторожнее за рулём. Даже если вы спешите, соблюдайте правила и уступайте дорогу пешеходам.
Сегодня я получил административное наказание за своё нарушение. Но представьте, что могло бы произойти, если бы это привело к серьёзному ДТП или трагедии. Смог бы я тогда простить себя?".
Реакция общества
Несмотря на извинения водителя, в социальных сетях разгорелись бурные обсуждения. Многие отметили, что выезд на встречную полосу вблизи пешеходного перехода является недопустимым нарушением, которое может стоить человеческой жизни. Поэтому необходимо не просто штрафовать таких водителей, но и забирать у них права.
Этот инцидент должен стать уроком для всех участников дорожного движения. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям, особенно на пешеходных переходах, где безопасность детей и взрослых напрямую зависит от ответственности водителей. Соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других участников движения и всегда думайте о последствиях своих действий. Помните: спешка за рулём может привести к трагедии, которой можно избежать.