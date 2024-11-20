Водитель выехал на встречку и едва не сбил ребёнка на пешеходном переходе. После задержания он попытался оправдаться тем, что спешил в больницу

"Я торопился в больницу из-за того, что моя жена плохо себя чувствовала. В момент движения автомобиля я допустил ошибку. На пешеходной дорожке шли дети, и я случайно слегка задел одного из них. Через окно я попытался убедиться, всё ли с ним в порядке, но из-за стресса не смог осознать ситуацию.