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В Башкирии может появиться флот прогулочных электрических катеров

В Башкирии могут появиться речные прогулочные катера.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии могут появиться прогулочные катера. О таком намерении заявила компания «ВодоходЪ. Пассажирский порт», которая хочет создать флот электрических катеров.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, проект был обсужден с директором компании Юрием Куликовым на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России». Напомним, глава региона находится в Москве для участия в главном транспортном событии страны.

Компания готова зайти в Башкирию в 2026 году, когда будет детально проработан план.

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