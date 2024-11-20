ФСБ сообщила о задержании готовившего диверсии гражданина Германии

По данным ФСБ, Гайдук проживал в Гамбурге и получил задание об организации диверсий на объектах ТЭК в Калининградской области от проживавшего в том же городе гражданина Украины Александра Жорова 1967 года рождения, который имеет вид на жительство в Германии. Последний также передал ему компоненты самодельной бомбы, заявляет спецслужба. В машине задержанного нашли пол-литра жидкой взрывчатки.