ФСБ сообщила о задержании готовившего диверсии гражданина Германии

ФСБ сообщила о задержании гражданина Германии Николая Гайдука 1967 года рождения, въехавшего в Россию из Польши с целью организации диверсий на объектах энергетики, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
ФСБ назвала его причастным к подрыву в минувшем марте трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде с использованием самодельного взрывного устройства.
В ночь на 22 марта в Калининграде загорелась газораспределительная станция для понижения давления на улице Юбилейной. Региональное управление МЧС тогда заявило, что «произошла разгерметизация трубы низкого давления диаметром 200 мм с последующим факельным горением». Пострадавших не было, пожар ликвидировали.
По данным ФСБ, Гайдук проживал в Гамбурге и получил задание об организации диверсий на объектах ТЭК в Калининградской области от проживавшего в том же городе гражданина Украины Александра Жорова 1967 года рождения, который имеет вид на жительство в Германии. Последний также передал ему компоненты самодельной бомбы, заявляет спецслужба. В машине задержанного нашли пол-литра жидкой взрывчатки.
В отношении Гайдука завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, до 20 лет лишения свободы) и ч. 1.1 ст. 226.1 УК (контрабанда взрывчатых веществ, до семи лет заключения). Задержанного поместили под стражу.