Утром в Самаре при столкновении автобуса и «Газели» пострадали три человека

Перед сходом в кювет автобус врезался в грузовой автомобиль. В автобусе двое пострадавших, у них порезы от стекла. Также пострадал водитель «Газели». Все доставлены в больницу.
Предварительная причина ДТП — водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололедицы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и «Скорой помощи». Объезд автобусов № № 1 и 51 осуществляется по Волжскому шоссе в оба направления.
Представитель автобусного перевозчика находится в контакте с пострадавшими в целях оформления страховой выплаты по факту ДТП, сообщает «СамараАвтоГаз».
Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.