На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
На МКАД из-за ДТП затруднено движение в направлении ул. Шаранговича
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 31-го км внешнего кольца МКАД затруднено движение по МКАД от улицы Сухаревской в направлении улицы Шаранговича. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.