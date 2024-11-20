Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На МКАД из-за ДТП затруднено движение в направлении ул. Шаранговича

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 31-го км внешнего кольца МКАД затруднено движение по МКАД от улицы Сухаревской в направлении улицы Шаранговича. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.