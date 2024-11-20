На МКАД из-за ДТП затруднено движение в направлении ул. Шаранговича

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 31-го км внешнего кольца МКАД затруднено движение по МКАД от улицы Сухаревской в направлении улицы Шаранговича. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.