Трентон
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы

По данным SHOT, артист даже отказался от дополнительных обследований, чтобы поскорее оказаться дома.

Источник: РИА "Новости"

Как нам стало известно, у Василия Борисовича, которого 13 ноября госпитализировали в неотложку, помимо анемии диагностировали язву желудка с кровотечением. Народный артист побывал в хирургической реанимации и в отделении интенсивной терапии.

Врачи сделали всё необходимое и зафиксировали в состоянии Ливанова положительную динамику. Причём обошлось без операций.

В минувший понедельник его перевели в хирургическое отделение, где собирались продолжить обследования, но лучший Шерлок всех времён и народов от них отказался и попросился домой. Врачи, оценив его состояние и оформив письменный отказ, дали Василию Борисовичу рекомендации и выписали его.

кино
здоровье