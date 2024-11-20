Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы

В минувший понедельник его перевели в хирургическое отделение, где собирались продолжить обследования, но лучший Шерлок всех времён и народов от них отказался и попросился домой. Врачи, оценив его состояние и оформив письменный отказ, дали Василию Борисовичу рекомендации и выписали его.