Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы

Как нам стало известно, у Василия Борисовича, которого 13 ноября госпитализировали в неотложку, помимо анемии диагностировали язву желудка с кровотечением. Народный артист побывал в хирургической реанимации и в отделении интенсивной терапии.
Врачи сделали всё необходимое и зафиксировали в состоянии Ливанова положительную динамику. Причём обошлось без операций.
В минувший понедельник его перевели в хирургическое отделение, где собирались продолжить обследования, но лучший Шерлок всех времён и народов от них отказался и попросился домой. Врачи, оценив его состояние и оформив письменный отказ, дали Василию Борисовичу рекомендации и выписали его.