57-летний житель Бобруйска получил 5 лет лишения свободы за беспричинное избиение трех девушек-поваров. Как рассказали в прокуратуре, поздним вечером 21 мая 2024 года трое девушек-поваров заканчивали рабочую смену, наводили порядок в месте продажи фастфуда. В какой-то момент туда неожиданно ворвался нетрезвый мужчина.
Сначала он оскорблял девушек, а затем, после их попытки успокоить его, перешел к рукоприкладству: начал наносить им удары по различным частям тела, в том числе вейпом.
В результате у потерпевших девушек — телесные повреждения.
В ходе судебного разбирательства фигурант полностью признал свою вину, однако указал, что не помнит всех обстоятельств произошедшего, поскольку был сильно пьян.
Вердикт суда — лишение свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. По амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков он частично освобожден от назначенного наказания частично, срок уменьшен до пяти лет.
В настоящее время приговор еще не вступил в силу, может быть обжалован в порядке и сроках, определенных законодательством Беларуси.
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