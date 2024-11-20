Житель Бобруйска получил 5 лет лишения свободы за беспричинное избиение трех девушек-поваров

Вердикт суда — лишение свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. По амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков он частично освобожден от назначенного наказания частично, срок уменьшен до пяти лет.