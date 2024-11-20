В Тольятти погибла женщина, не справившаяся с управлением авто

Женщина погибла на месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Также на месте происшествия работали пожарные-спасатели.
В среду, 20 ноября, в Тольятти в 8:15 37-летняя женщина на Volkswagen на Поволжском шоссе при перестроении не справилась с управлением и допустила наезд на световую опору.
Женщина погибла на месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Также на месте происшествия работали пожарные-спасатели.