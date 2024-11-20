Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти погибла женщина, не справившаяся с управлением авто

В среду, 20 ноября, в Тольятти в 8:15 37-летняя женщина на Volkswagen на Поволжском шоссе при перестроении не справилась с управлением и допустила наезд на световую опору.

Женщина погибла на месте, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Также на месте происшествия работали пожарные-спасатели.