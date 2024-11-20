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В Червенском районе в лесу потерялась пенсионерка

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе в лесу потерялась пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

19 ноября в 22.30 в МЧС поступило сообщение о потерявшейся в лесном массиве возле д. Иваничи Червенского района Минской области пенсионерке 1944 года рождения. Для поисковых работ были задействованы девять единиц техники и 24 человека.

Потерявшаяся женщина не обнаружена, поиски будут продолжены сегодня.