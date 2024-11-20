В Червенском районе в лесу потерялась пенсионерка

19 ноября в 22.30 в МЧС поступило сообщение о потерявшейся в лесном массиве возле д. Иваничи Червенского района Минской области пенсионерке 1944 года рождения. Для поисковых работ были задействованы девять единиц техники и 24 человека.



Потерявшаяся женщина не обнаружена, поиски будут продолжены сегодня.