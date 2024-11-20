В Уфе завели уголовное дело после посещения школьниц хоррор-квеста

Следователи Уфы завели уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы во время страшного квеста. Девочка с подругой решили пройти хоррор-испытание, где аниматор таскал одну из них за волосы, а вторую бил электрошоком. После квеста одна из юных уфимок обратилась за медицинской помощью.
Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, дело заведено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
На месте происшествия сейчас работают следователи, они намерены установить точную картину произошедшего и дать правовую оценку действиям организаторов квеста.
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