Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе завели уголовное дело после посещения школьниц хоррор-квеста

Аниматор страшного квеста в Уфе бил девочек электрошокером.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Уфы завели уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы во время страшного квеста. Девочка с подругой решили пройти хоррор-испытание, где аниматор таскал одну из них за волосы, а вторую бил электрошоком. После квеста одна из юных уфимок обратилась за медицинской помощью.

Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, дело заведено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

На месте происшествия сейчас работают следователи, они намерены установить точную картину произошедшего и дать правовую оценку действиям организаторов квеста.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.