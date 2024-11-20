В Уфе завели уголовное дело после посещения школьниц хоррор-квеста

Следователи Уфы завели уголовное дело по факту травмирования 12-летней школьницы во время страшного квеста. Девочка с подругой решили пройти хоррор-испытание, где аниматор таскал одну из них за волосы, а вторую бил электрошоком. После квеста одна из юных уфимок обратилась за медицинской помощью.