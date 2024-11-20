Пожар в пятиэтажке тушат в Севастополе, есть погибший

Дом загорелся на ул. Хрусталева, 17 загорелась сегодня, 20 ноября, в Севастополе. Сначала загорелась квартира на втором этаже, потом огонь затронул еще восемь, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы города Михаила Развожаева.
Пламя тушили 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе, восемь цистерн. Предварительно оно охватило около 200 кв. метров. Удалось спасти 23 человека, включая ребенка. Пожилой мужчина погиб, его личность устанавливают.
«Сейчас разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре “Москва”. Будем решать вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали. Просьба сохранять спокойствие. Огнеборцы прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия».