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Пожар в пятиэтажке тушат в Севастополе, есть погибший

Для пострадавших подготовили пункт временного размещения.

Источник: Соцсети М. Развожаева

Дом загорелся на ул. Хрусталева, 17 загорелась сегодня, 20 ноября, в Севастополе. Сначала загорелась квартира на втором этаже, потом огонь затронул еще восемь, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы города Михаила Развожаева.

Пламя тушили 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе, восемь цистерн. Предварительно оно охватило около 200 кв. метров. Удалось спасти 23 человека, включая ребенка. Пожилой мужчина погиб, его личность устанавливают.

«Сейчас разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре “Москва”. Будем решать вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали. Просьба сохранять спокойствие. Огнеборцы прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия».

написал Михаил Развожаев
пожары