Трагедия произошла вечером 19 ноября на автодороге Минск — Витебск. По предварительной информации, 48-летний водитель на автомобиле Nissan совершил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Световозвращающих элементов на погибшем не было. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что в темное время суток необходимо носить фликеры, особенно если граждане двигаются по краю проезжей части. Также пешеходам запрещено задерживаться на проезжей части и линии, разделяющей полосы встречного движения.
Пешеход погиб в ДТП в Лепельском районе
20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе в ДТП погиб пешеход. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Трагедия произошла вечером 19 ноября на автодороге Минск — Витебск. По предварительной информации, 48-летний водитель на автомобиле Nissan совершил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Световозвращающих элементов на погибшем не было. По факту ДТП проводится проверка.