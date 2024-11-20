Пешеход погиб в ДТП в Лепельском районе

Трагедия произошла вечером 19 ноября на автодороге Минск — Витебск. По предварительной информации, 48-летний водитель на автомобиле Nissan совершил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги. В результате аварии пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Световозвращающих элементов на погибшем не было. По факту ДТП проводится проверка.



Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что в темное время суток необходимо носить фликеры, особенно если граждане двигаются по краю проезжей части. Также пешеходам запрещено задерживаться на проезжей части и линии, разделяющей полосы встречного движения.