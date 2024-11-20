В Ростове таможенники выявили в магазине техники контрабанду

В Ростове-на-Дону таможенники выявили в магазине техники контрабанду. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 19 ноября.
В одном из магазинов техники в Ростове сотрудники таможни провели проверку. Они обнаружили порядка 600 предметов контрабандны. Так, в магазин незаконно завезли смартфоны, смартчасы, наушники, стайлеры и колонки. Техника привезена из Китая, Вьетнама, Индии и Малайзии. Однако необходимой документации у предпринимателя не было.
Все товары изъяли, сейчас специалисты проводят необходимые проверочные мероприятия.
Напомним, в Ростове задержали мужчину, который устроил дома колл-центр для телефонных мошенников. Из обычной городской квартиры преступники успели позвонить более 15 тысяч раз. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети помощник министра МВД России Ирина Волк 19 ноября.