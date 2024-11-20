Инцидент произошел 19 ноября вечером на пр. Победы в райцентре. 75-летний водитель легковушки Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Она переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия 76-летнюю женщину доставили в местную ЦРБ, после оказания медпомощи отпустили домой.
По факту аварии назначена проверка.
В Лиде легковушка сбила женщину на пешеходном переходе
20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел 19 ноября вечером на пр. Победы в райцентре. 75-летний водитель легковушки Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Она переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.