В Лиде легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Инцидент произошел 19 ноября вечером на пр. Победы в райцентре. 75-летний водитель легковушки Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Она переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.



В результате дорожно-транспортного происшествия 76-летнюю женщину доставили в местную ЦРБ, после оказания медпомощи отпустили домой.



По факту аварии назначена проверка.