В Таганроге мотоциклист сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в Гоставтоинспецкии по Ростовской области. Происшествие случилось 19 ноября около 19:38.
По предварительной информации ведомства, 16-летний водитель питбайка двигался по улице Сергея Шило. В этот момент на пешеходный переход вышли 50-летний мужчина и 14-летняя девочка. Водитель двухколесного транспорта не успел вовремя затормозить и сбил пешеходов. Известно, что они переходили дорогу на «зеленый» свет. С травмами они были доставлены в больницу. Полицейские проводят необходимую проверку.
Напомним, в Ростове водитель легковушки сбил школьницу. Происшествие случилось 18 ноября около 17:05. С травмами пострадавшую девочку доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.