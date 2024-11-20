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В Таганроге мотоциклист сбил двух пешеходов

В Таганроге водитель мотоцикла сбил мужчину и ребенка на пешеходном переходе.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге мотоциклист сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в Гоставтоинспецкии по Ростовской области. Происшествие случилось 19 ноября около 19:38.

По предварительной информации ведомства, 16-летний водитель питбайка двигался по улице Сергея Шило. В этот момент на пешеходный переход вышли 50-летний мужчина и 14-летняя девочка. Водитель двухколесного транспорта не успел вовремя затормозить и сбил пешеходов. Известно, что они переходили дорогу на «зеленый» свет. С травмами они были доставлены в больницу. Полицейские проводят необходимую проверку.

Напомним, в Ростове водитель легковушки сбил школьницу. Происшествие случилось 18 ноября около 17:05. С травмами пострадавшую девочку доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку.