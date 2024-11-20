В Таганроге мотоциклист сбил двух пешеходов

По предварительной информации ведомства, 16-летний водитель питбайка двигался по улице Сергея Шило. В этот момент на пешеходный переход вышли 50-летний мужчина и 14-летняя девочка. Водитель двухколесного транспорта не успел вовремя затормозить и сбил пешеходов. Известно, что они переходили дорогу на «зеленый» свет. С травмами они были доставлены в больницу. Полицейские проводят необходимую проверку.