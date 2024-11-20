В МЦУ объяснили сильный дым и запах гари в Краснодаре

Ранее эколог Дмитрий Федоров рассказал, чем вредно сжигание рисовой соломы для здоровья жителей Краснодарского края и близлежащих регионов. Продукты горения биомассы, в том числе черный углерод, способны попадать в воздухоносные пути, в легкие и в кровь, что значительно повышает риск заболеваний органов дыхания как у взрослых, так и у детей.