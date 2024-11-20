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В МЦУ объяснили сильный дым и запах гари в Краснодаре

Запах гари в Краснодаре ощущался из-за сжигания стерни в рисовых чеках в Красноармейском районе. Об этом пишет «Кубань 24» со ссылкой на МЦУ.

Источник: Коммерсантъ

По данным ЕДДС, в Краснодаре пожары не зафиксированы. В ходе мониторинга показаний на четырех экологических постах превышения ПДК не выявили, отметили в МЦУ.

Госавтоинспекция Кубани также предупреждает жителей края о внимательности на дорогах из-за тумана. Экипажи дорожно-патрульной службы осуществляют дежурство с целью предотвращения аварийных ситуаций на дорогах.

Ранее эколог Дмитрий Федоров рассказал, чем вредно сжигание рисовой соломы для здоровья жителей Краснодарского края и близлежащих регионов. Продукты горения биомассы, в том числе черный углерод, способны попадать в воздухоносные пути, в легкие и в кровь, что значительно повышает риск заболеваний органов дыхания как у взрослых, так и у детей.

экология