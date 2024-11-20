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Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем

Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем Жоровым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Задержанный российскими силовиками гражданин Германии Николай Гайдук признал, что в ноябре 2023 года был завербован бывшим сослуживцем украинцем Александром Жоровым для совершения диверсий в России.

ФСБ ранее сообщила, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.

«Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука», — говорится в сюжете телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные ФСБ. По словам самого Гайдука, Жоров таким образом призывал его «внести лепту» в окончание конфликта на Украине.

«Вот это разговор, который он повел… Ноябрь 2023 года».

сказал Гайдук

По данным ФСБ, имеющий вид на жительство в Германии гражданин Украины Жоров Александр Анатольевич, 1967 г.р., также проживает в Гамбурге.

ФСБ