Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Задержанный российскими силовиками гражданин Германии Николай Гайдук признал, что в ноябре 2023 года был завербован бывшим сослуживцем украинцем Александром Жоровым для совершения диверсий в России.
ФСБ ранее сообщила, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.
«Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука», — говорится в сюжете телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные ФСБ. По словам самого Гайдука, Жоров таким образом призывал его «внести лепту» в окончание конфликта на Украине.
«Вот это разговор, который он повел… Ноябрь 2023 года».
По данным ФСБ, имеющий вид на жительство в Германии гражданин Украины Жоров Александр Анатольевич, 1967 г.р., также проживает в Гамбурге.