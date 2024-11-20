Семья браконьеров убила женщину на трассе в Иркутской области

По данным SHOT, 31-летняя Ольга минувшей ночью ехала на машине с другом из посёлка Шумский в Нижнеудинск (всего около 30 км). Примерно посередине пути, на трассе Р-255 «Сибирь», они съехали на обочину, чтобы покурить и отдохнуть. В этот момент раздался выстрел и Ольга упала замертво с пулевым отверстием на шее.
По словам шокированного друга погибшей, сразу после этого из леса выехал УАЗик и быстро скрылся. Машину задержали на въезде в Нижнеудинск. В ней были отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, — а также их 42-летний друг. Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой, отец увидел Ольгу в тепловизор, принял её за зверя и убил несчастную из карабина Вепрь-308.
Охотники задержаны, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.