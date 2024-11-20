Семья браконьеров убила женщину на трассе в Иркутской области

По словам шокированного друга погибшей, сразу после этого из леса выехал УАЗик и быстро скрылся. Машину задержали на въезде в Нижнеудинск. В ней были отец с сыном: 48-летний Павел и 27-летний Никита, — а также их 42-летний друг. Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой, отец увидел Ольгу в тепловизор, принял её за зверя и убил несчастную из карабина Вепрь-308.