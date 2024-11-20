В Башкирии насчитывается 141 бездомный

В Башкирии посчитали бездомных. По словам министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, в республике официально зарегистрирован 141 человек без места жительства. Глава ведомства подчеркнула, что в действительности бездомных в реальности больше.
«В таких вопросах на статистику полагаться, думаю, не стоит — переписчики объективно не в состоянии выявить всех бродяжничающих людей», — сказала Иванова.
Она отметила, что в Башкирии существуют меры для поддержки этой категории людей. Например, в регионе работает Республиканский комплексный центр социальной адаптации «Переправа», создан проект «Пункт обогрева».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.