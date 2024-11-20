Установлен водитель, сбивший ребенка на улице Родионова

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе на улице Родионова Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Напомним, 23 октября автомобилист сбил 12-летнюю девочку. Очевидцы сообщили, что водитель ехал на красный свет, наехал на школьниц и скрылся. Они смогли перебежать дорогу и прохожие вызвали для одной из них скорую помощь.
Полицейские установили, что за рулем был 46-летний житель Сарова. Он признал свою вину, объяснив, что в момент ДТП даже не понял, что пешеход пострадал. Назначена судмедэкспертиза, от результатов которой зависит процессуальное решение.
Автомобилистам напоминают: за оставление места ДТП грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. Если вследствие ДТП причинены тяжкие телесные повреждения или человек погиб, факт оставления места ДТП становится отягчающим обстоятельством.