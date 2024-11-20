В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей

Ранее СК по региону сообщал, во вторник в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Все госпитализированные — учащиеся одной из школ Красноярска. Всего 23 человека, двое из них лечатся в стационаре, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как позже уточнили журналистам в СК, речь идет про школу № 76.