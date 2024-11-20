Террористу из Новосибирска, устроившему стрельбу в «Крокусе», продлили арест

Напомним, трагедия произошла в Подмосковье 22 марта этого года. Один из террористов, Далерджон Мирзоев*, был прописан в квартире в Новосибирске. Позже стало известно, что мужчина был связан с запрещенной в России террористической организацией. Кроме того, родные оборвали связи с беременной женой и родителями террориста.