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Террористу из Новосибирска, устроившему стрельбу в «Крокусе», продлили арест

Он пробудет под стражей до 22 февраля следующего года.

Источник: Комсомольская правда

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста четырем участникам теракта в «Крокус Сити Холле». Террористы проведут под стражей дополнительно еще три месяца.

— Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Рачабализоду С. М*, Файзову М. З.*, Фаридуни Ш.*, Далерджону Б.* меру пресечения в виде заключения под стражей на 3 месяца, а всего до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года, — сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, трагедия произошла в Подмосковье 22 марта этого года. Один из террористов, Далерджон Мирзоев*, был прописан в квартире в Новосибирске. Позже стало известно, что мужчина был связан с запрещенной в России террористической организацией. Кроме того, родные оборвали связи с беременной женой и родителями террориста.

*занесены в реестр террористов и экстремистов.