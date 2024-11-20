Террористу из Новосибирска, устроившему стрельбу в «Крокусе», продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста четырем участникам теракта в «Крокус Сити Холле». Террористы проведут под стражей дополнительно еще три месяца.
— Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Рачабализоду С. М*, Файзову М. З.*, Фаридуни Ш.*, Далерджону Б.* меру пресечения в виде заключения под стражей на 3 месяца, а всего до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года, — сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, трагедия произошла в Подмосковье 22 марта этого года. Один из террористов, Далерджон Мирзоев*, был прописан в квартире в Новосибирске. Позже стало известно, что мужчина был связан с запрещенной в России террористической организацией. Кроме того, родные оборвали связи с беременной женой и родителями террориста.
*занесены в реестр террористов и экстремистов.