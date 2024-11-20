В Новосибирске разыскиваемого полицией рецидивиста поймали на краже банки тушенки из магазина

Все произошло вечером 19 ноября. Бойцы группы быстрого реагирования, отправляясь на вызов, поступивший с тревожной кнопки одного из магазинов Ленинского района, не знали, что задерживать придется не простого магазинного вора, а скрывающегося от полиции матерого уголовника.
Прибыв на вызов, стражи порядка увидели, что от магазина быстрым шагом удаляется мужчина. Опыт подсказал, что парень не просто идет мимо — его задержали.
Как рассказали сотрудники магазина, несколько минут назад этот гражданин вместе с подельником совершили изощренное нападение на торговую точку. Один из них вступил в конфликт с сотрудниками. Это был отвлекающий маневр. Пока администратор, охранник и продавец были заняты разбирательством с хулиганом, его сообщник зашел в торговый зал, запихал в карманы две банки тушенки и, как ни в чем не бывало, вышел из супермаркета. Его-то и задержали бойцы ГБР.
При передаче задержанных в руки полиции выяснилось, что похититель тушенки — вор-рецидивист, которого давно разыскивали правоохранители.
Правда, его приятель все-таки сбежал.
Екатерина СОСНИНА.