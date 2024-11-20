В Новосибирске разыскиваемого полицией рецидивиста поймали на краже банки тушенки из магазина

Как рассказали сотрудники магазина, несколько минут назад этот гражданин вместе с подельником совершили изощренное нападение на торговую точку. Один из них вступил в конфликт с сотрудниками. Это был отвлекающий маневр. Пока администратор, охранник и продавец были заняты разбирательством с хулиганом, его сообщник зашел в торговый зал, запихал в карманы две банки тушенки и, как ни в чем не бывало, вышел из супермаркета. Его-то и задержали бойцы ГБР.