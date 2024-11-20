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В Новосибирске разыскиваемого полицией рецидивиста поймали на краже банки тушенки из магазина

Сотрудники АБ «Гвардия» задержали и передали полиции рецидивиста, находившегося в розыске. Матерый уголовник попался на мелкой краже в супермаркете.

Источник: Прецедент

Все произошло вечером 19 ноября. Бойцы группы быстрого реагирования, отправляясь на вызов, поступивший с тревожной кнопки одного из магазинов Ленинского района, не знали, что задерживать придется не простого магазинного вора, а скрывающегося от полиции матерого уголовника.

Прибыв на вызов, стражи порядка увидели, что от магазина быстрым шагом удаляется мужчина. Опыт подсказал, что парень не просто идет мимо — его задержали.

Как рассказали сотрудники магазина, несколько минут назад этот гражданин вместе с подельником совершили изощренное нападение на торговую точку. Один из них вступил в конфликт с сотрудниками. Это был отвлекающий маневр. Пока администратор, охранник и продавец были заняты разбирательством с хулиганом, его сообщник зашел в торговый зал, запихал в карманы две банки тушенки и, как ни в чем не бывало, вышел из супермаркета. Его-то и задержали бойцы ГБР.

При передаче задержанных в руки полиции выяснилось, что похититель тушенки — вор-рецидивист, которого давно разыскивали правоохранители.

Правда, его приятель все-таки сбежал.

Екатерина СОСНИНА.