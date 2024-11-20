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45-летняя волгоградка зарезала 47-летнего супруга

В Волгограде задержали женщину за убийство супруга.

Источник: Комсомольская правда

Кровавая драма развернулась в одном из домов на улице Рионской в Дзержинском районе Волгограде 19 ноября. Бытовой конфликт между супругами закончился гибелью 47-летнего мужчины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, накануне вечером семейная пара устроила застолье. Внезапно между ними разгорелась ссора.

— 45-летняя женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов по телу потерпевшего. После случившегося она сама вызвала врачей. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, однако спасти его не удалось, — рассказали в областном следкоме.

На женщину завели уголовное дело. Сейчас она дает показания. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

СК