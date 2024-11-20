45-летняя волгоградка зарезала 47-летнего супруга

— 45-летняя женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов по телу потерпевшего. После случившегося она сама вызвала врачей. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, однако спасти его не удалось, — рассказали в областном следкоме.