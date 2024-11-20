Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борисовчанка заплатила мошенникам более Br11,6 тыс. за путевку в ОАЭ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанка заплатила мошенникам более Br11,6 тыс. за путевку в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В начале ноября жительница райцентра наткнулась в социальной сети на отличное предложение об отдыхе в ОАЭ. Она связалась со специалистом через один из мессенджеров. От оператора она узнала, что тур пользуется большим спросом, потому решение о бронировании нужно принять в кратчайшие сроки. Потерпевшая приняла положительное решение и перевела на банковские реквизиты мошенников в общей сложности Br11640.

После оплаты женщина стала ждать получения документов на вылет, но ничего так и не произошло, а специалист турагентства перестал выходить на связь.

По факту мошенничества районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.