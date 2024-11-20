20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с участием нескольких авто в Минском районе пострадал водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.



19 ноября около 10.09 19-летняя жительница Логойского района на автомобиле BMW на 16-м км автодороги М-3 Минск — Витебск в направлении Минска при выборе скорости движения не учла дорожные и погодные условия. Девушка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем LiXiang под управлением 43-летнего жителя Смолевичского района. От столкновения BMW отбросило на Volkswagen под управлением 43-летнего жителя Витебской области. Отделившимся колесом от BMW причинены механические повреждения автомобилю МАЗ под управлением 72-летнего минчанина.



В результате 43-летний водитель Volkswagen получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.



Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. При этом в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги скорость движения должна позволять водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги в направлении движения. -0-