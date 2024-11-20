Глава городского поселения Северского района предстанет перед судом

Господин Жигулин обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.