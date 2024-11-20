Глава городского поселения Северского района предстанет перед судом

По версии следствия, в декабре 2023 года Владимир Жигулин, находясь на должности главы Черноморского городского поселения, знал о невыполнении подрядчиком работ, однако подписал документы по их оплате. На его имущество был наложен арест.
Господин Жигулин обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.