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Глава городского поселения Северского района предстанет перед судом

В Северском районе перед судом предстанет глава городского поселения Кубани Владимир Жигулин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Источник: пресс-служба администрации Черноморского городского поселения

По версии следствия, в декабре 2023 года Владимир Жигулин, находясь на должности главы Черноморского городского поселения, знал о невыполнении подрядчиком работ, однако подписал документы по их оплате. На его имущество был наложен арест.

Господин Жигулин обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.