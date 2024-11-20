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Обыски проходят в доме экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского

Бывшего главу города подозревают в получении взятки.

Источник: РИА "Новости"

По нашей информации, речь идёт о сумме в несколько десятков миллионов. Сити-менеджер получил деньги в рамках соглашения с «Диетгрупп», которая обеспечивает питанием больницы и поликлиники. С компанией связан депутат заксобраия Виталий Красулин, который был посредником при передаче денег. Его задержали в конце марта за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

Любарский оставил пост в июне 2023 и отправился на СВО, а через пять месяцев вернулся домой после ранения. Его пока не задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

СК