Обыски проходят в доме экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского

По нашей информации, речь идёт о сумме в несколько десятков миллионов. Сити-менеджер получил деньги в рамках соглашения с «Диетгрупп», которая обеспечивает питанием больницы и поликлиники. С компанией связан депутат заксобраия Виталий Красулин, который был посредником при передаче денег. Его задержали в конце марта за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.