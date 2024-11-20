Потолок обрушился в одной из аудиторий агропромышленного колледжа в Уссурийске

В Уссурийске в агропромышленном колледже в одной из аудиторий рухнул потолок. Приморцы утверждают, что всё случилось во время занятий, однако в прокуратуре опровергли эту информацию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Сегодня у дочери в колледже на парах потолок рухнул. По чистой случайности никто не пострадал», — такое сообщение активно распространяется в социальных сетях. После случившегося в учреждение приехал представитель прокуратуры.
Оказалось, что плитка и часть штукатурки обрушились не во время занятий. Второй этаж здания полностью закрыт, учеба здесь не проходит:
«Однако работники учреждения привлекли студентов для оказания помощи в подсобных работах, в связи с чем директору колледжа внесено представление. Обеспечение безопасности мест проведения ремонта поставлено на контроль в прокуратуре».
Напомним, ранее мы писали о том, в Вольно-Надеждинском в школе № 1 рухнули потолок и часть стены. Отремонтировать здание обещают к середине декабря.